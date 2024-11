Un economista avisa de lo que NO debes hacer jamás con la tarjeta de crédito: "Es una ruina"

El economista Gonzalo Bernardos ha entrado en Más Vale Tarde para hablar de uno de los bulos que se van a tratar este jueves por la noche en laSexta: el Gobierno controla las tarjetas crédito, saben los gastos de los ciudadanos y además los localizan.

"A ver. Estamos hablando de personas que tienen un trabajo que posiblemente hagan algunas horas extra pero estas personas, por favor, ¿de verdad que alguien se cree que el Gobierno o Hacienda va a estar mirando lo que está gastando cada mes?", se ha preguntado.

Ha señalado Bernardos que "la inmensa mayoría de las transferencias", hasta las que son de más de 3.000 euros y "a Hacienda les podría interesar" tampoco las miran: "Aquí hay el dinero de toda la vida. Ese dinero de toda la vida hay que recordarlo que tiene la misma equivalencia que el de las tarjetas de crédito".

"Cuando tenemos un billete de 10 euros es una deuda que tiene el BCE con nosotros y esa deuda no está respaldada por nada más que por la confianza. A mí me encantan las tarjetas de crédito: yo sólo pago con tarjetas de crédito. Por una razón: sé perfectamente sin hacer nada lo que gasto cada día. Si quiero gastar un importe determinado me pongo un límite en la tarjeta de crédito y a final de mes me dicen todo lo que he gastado", ha explicado.

Lo que sí que no es aconsejable para Bernardos es retrasar el pago porque "es una ruina" debido a los tipos de interés, que van del 18% al 24%: "Gasto una tarjeta de crédito, lo gasto a final de mes, no me cobran nada y sé todo sobre mis gastos echando una mirada a la web. Viva las tarjetas de crédito".