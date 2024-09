Google Maps le marca "un camino alternativo" y el lugar por el que acaba cruzando hace que le lluevan los 'me gusta'

Google Maps se lanzó en 2005 para ayudar a las personas a llegar a un destino desconocido, o al que no se sabía bien cómo llegar de la forma más rápido. Desde entonces, la aplicación ha evolucioando, pero en ocasiones no es sifuciente para evitar que nos perdamos.

El usuario de X @Dan_Lande ha contado en la red social una experiencia con la aplicación que no ha salido como él esperaba. Le marca un "camino alternativo" y el lugar por el que acaba cruzando provoca que le lluevan los me gusta: ya van más de 64.000.

"Google maps me marcó un camino alternativo más corto y yo lo seguí. Me hizo cruzar por un cementerio. Caminando solo, a la 1 am en Europa del este, acabo de atravesar un cementerio", ha asegurado en la red social.