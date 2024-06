Goyo Yeves (Celtas Cortos) da mucho que hablar con estas palabras tras los resultados de Alvise

Goyo Yeves, músico de Celtas Cortos, ha provocado una multitud de comentarios con la reflexión que ha hecho a la luz de los resultados en las Elecciones Europeas de Se acabó la fiesta, la formación de Alvise Pérez.

En una entrevista en Los40 Classic, el cantante del grupo, Jesús Cifuentes, ha admitido que a él le produce "pavor" el auge de la ultraderecha en toda Europa.

Luego ha tomado la palabra Yeves, quien ha subrayado que la ultraderecha tuvo "un 25% de votación" en esos comicios, lo que para él supone "una barbaridad porque además va in crescendo".

"A mí personalmente me preocupa mucho. Con estas nuevas siglas que yo lo desconocía. Te puedo asegurar que lo desconocía hasta que vi en la pantalla un color marrón con unas siglas que ponía SALF. Digo ¿qué es esto? No lo había oído nunca. De verdad, eh", ha recordado.

"El voto a la ultraderecha para mí básicamente es de gente joven. Hay gente de otro tipo también y gente de siempre. ¿Por qué? Porque es un voto como de rebelión, de estos que van en contra de todo, que gritan mucho, es de rebelión. Sería punki quizá, pero creo que es un voto que si tú le pides a la gente que defienda ideológicamente el voto no tienen ni idea, ni puta idea de defender ideológicamente ese voto", se ha lamentado el músico.

"Es un voto que me entristece mucho. Porque si realmente tienes una ideología así... pues bueno, eres consecuente y consciente de lo que estás haciendo. Pero es que eso no es verdad. Que no es verdad. No es así", ha insistido.