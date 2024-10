Graba el momento en el que unos turistas se encuentran con el camino más complicado para ir al Park Güell

Aunque todos los caminos lleven a Roma, no significa que todos sean igual de fáciles. Es lo que pasa precisamente con el Park Güell, muchos recorridos acaban en él, pero no todos son tan sencillos.

El creador de contenido en TikTok Rafa Vilalta, que acumula más de 211.000 seguidores (y subiendo) ha grabado el momento justo en el que unos turistas se encuentran con uno de los caminos más tediosos para llegar al tan visitado parque.

Este camino es el de la Avenida de Vallcarca y ha inmortalizado el momento justo en el que nada más comprobar los turistas, la gran pendiente que hay, sumado a las escaleras del final, que hay para llegar al Park Güell, se rinden al instante.

De hecho, una de las mujeres turistas gesticula de forma muy clara que no piensa subir toda esa cuesta. "Yo no sé quién les engaña en la subida, y dicen, ¡oh, no! Se rinden, no se atreven a subir", ha expresado.

"Mirad qué cuesta tienen, pobres turistas, que van por la zona más complicada", ha rematado. El vídeo ha cosechado cientos de comentarios en los que muchos usuarios opinan sobre qué caminos son más complicados. En este caso, para Rafa Filalta, el camino más fácil es por la Rambla de la Muntanya, por el hospital de l'Esperança,