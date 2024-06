Guillermo Toledo responde sin matices a estas palabras de Andrés Calamaro: "Pura bazofia"

El cantante René Pérez, conocido como Residente y vocalista de Calle 13, ha publicado un vídeo en Instagram con una canción dedicada al pueblo palestino. "Esta canción la escribí desde el dolor. Entre los bombardeos en Gaza. Veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados", dice el artista de Puerto Rico.

Añade que "por medio de la música" intenta controlar "la impotencia que siento de no poder hacer nada más que esto": "La verdad es que no entiendo el silencio de muchos colegas artistas, me hace perder la esperanza en la humanidad".

Entre los miles de comentarios que tiene la publicación en Instagram destaca uno por encima de todos, el de Andrés Calamaro, cuya opinión es diametralmente opuesta a la de René.

"Adoro a René y le admiro mucho pero me permito disentir. Reclamar por la paz y omitir los crímenes medievales de hace apenas meses no me parece en nada adecuado. Mis hermanos están en Israel donde muchos argentinos viven y trabajan con dignidad", empieza diciendo.

Y añade: "Criminales en una fiesta electrónica secuestrando y violando reiteradas veces a muchachas occidentales es imperdonable crimen brutal y cobarde. No existe el pueblo palestino, esto es lo peor del 'mundo' árabe... Ni Palestina ni el conjunto Arábigo están representados por Hamas que juraron asesinar y violentar a gente pacífica como René, ustedes y yo".

"Somos Occidente, ni machistas ni medievales. Viva el estado de Israel", termina de decir Calamaro. Este mensaje de Calamaro ha llegado a X, donde lo ha visto el actor Guillermo Toledo, que no puede ser más claro al responder: "Andrés Calamaro dice que "secuestrar y violar reiteradamente a muchachas" está mal. Pero matiza: a muchachas "occidentales'".

Y finaliza contundente: "Calamaro es todo lo repugnante y despreciable que un ser humano puede ser. También es sionista, por supuesto. Pura bazofia".