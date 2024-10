Guillermo Toledo se sale de su tono habitual y recuerda el gesto que Javier Bardem tuvo con él

El actor Guillermo Toledo está de promoción con su nueva serie La última noche en Tremor y ha ofrecido una entrevista en el podcast de Jorge Luna y Javi Ivànyez, Cañas y barras, en la que ha hablado de uno de los momentos más duros que ha vivido en su carrera.

"Fue un periodo durísimo de casi 10 años. Conseguí hacer una película en mi propio país y tuvo que ser Pedro Almodóvar el que me sacara de ahí, por la sencilla razón de que si hay alguien a quién nadie le va a decir 'este actor, sí' o 'este actor, no', pues es él", ha señalado.

Guillermo Toledo ha hablado de la difícil etapa en la que comenzó a recibir menos ofertas de trabajo por haber expresado libremente sus opiniones. "Fue jodido. Me tuve que ir de mi país. Me fui a Argentina, estuve en Chile, en Colombia, currando allí porque no me quedaba más remedio", ha contado.

"Ese larguísimo periodo sabía que llegaría a su fin, pero fue muy duro. Porque te encuentras de la noche a la mañana, de recibir 30 ofertas al año a no recibir absolutamente ninguna por el hecho de opinar como opino, sentir como siento, de haber formado parte del sindicato de actores y actrices", ha razonado.

Guillermo Toledo ha asegurado que "fue un cúmulo de cosas, no sólo por lo que decía en Twitter". "Yo desaparecí. Tenía la sensación de que nadie notó mi desaparición. No sentía un respaldo público por parte de mis compañeros y compañeras. Me llamaban en privado y yo les decía que las hostias me las están dando en público", ha añadido.

En ese momento, el actor ha enviado un "abrazo gigante" a Javier Bardem por lo que hizo por él. "Fue, sin ser amigos de salir a cenar o ir al cine, de los pocos que salió a dar la cara por mí. Lo que demuestra que cuanto más grande es una persona, más grande es en todo lo que hace. En este caso, Javier es uno de los 10 mejores actores del planeta", ha defendido.

Las palabras de Guillermo Toledo están corriendo como la pólvora en la red social X y acumulan más de 1.000 me gusta y decenas de comentarios: