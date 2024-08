Hace una cata de tres gazpachos sin saber sus precios y se lleva una sorpresa 

El usuario de TikTok Cisco García, que se ha definido como el mayor experto de gazpachos de España, ha publicado un vídeo en el que hace una cata a ciegas a tres gazpachos de tres precios diferentes.

Primero prueba y valora el que tiene un precio de 5,65 euros el litro: "Buen color, buena textura y para mí le falta un poco de ajo, parece zumo de tomate. Está bueno y hay calidad"

A continuación sigue con el más barato, que vale 2,70 euros el litro y dice esto: "Es una textura que me gusta menos, hay trozos. El sabor quizás me gusta más porque tiene más vinagre, el otro era más zumo de tomate, pero tiene tropezones y no tiene la textura tan perfecta vale 2,70 euros el litro".

Respecto al último, el que tiene un precio de 10,80 euros el litro, confiesa que no le gusta nada la textura. "Está todo como mal ligado, tiene aceite por encima, muy aguado, muy malo, mira que me gusta todo, pero...", explica, rematando que ninguno es para tirar cohetes.

Finalmente, acaba asignando precios y no acierta ninguno. Al más caro le pone el precio del más barato, al que cuesta 2,70 euros le asigna el precio de 5,65 euros el litro y por último a este de 5,65 euros le pone el precio de 10,80 euros.