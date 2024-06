Hace público que es homosexual y la respuesta de su padre por WhatsApp es para leerla y leerla

La reacción que ha tenido un padre cuando su hija le ha comunicado que es homosexual se está compartiendo rápidamente por las redes sociales, donde muchos están señalándolo como un ejemplo de apoyo.

La respuesta del hombre la ha publicado en X la usuaria @amar__ga junto al mensaje: "Salí del closet con mi papá y me dijo esto chika yo-".

En el pantallazo de WhatsApp que ha compartido se ve cómo ella manda un audio a su padre y este responde: "Hija, buenos días. El amor es algo maravilloso, es la fuerza que nos impulsa a vivir. Tú eres mi princesa y el saber que eres feliz me hace muy feliz".

"Lo único que me extraña es que no me hubieses contado lo de Irene antes. El saber que disfrutas del amor es algo que merece ser contado", prosigue antes de continuar: "Quiero que sepas que me siento muy orgulloso de ti. Eres un ser maravilloso y es un verdadero privilegio ser tu padre".

"Sé que tu mami muestra una cara un poco dura. Pero ella es un ser maravilloso. Estoy seguro de que también estará feliz al conocer la noticia", añade el padre en su mensaje, que en menos de un día se ha compartido 3.000 veces y ha recibido más de 53.000 'me gusta'.