Hace una tortilla de patata y el vídeo da la vuelta al mundo sólo por lo que se oye mientras

La usuaria de TikTok @fasepe ha publicado una receta de tortilla de patata que lleva semanas dando de que hablar en las redes sociales y no precisamente por la forma de prepararlo.

Para llegar a más público, la usuaria ha decidido ir explicando cada paso en inglés. Lo que ocurre es que lo ha hecho con un acento español muy marcado que ha provocado miles de comentarios.

Lejos de las críticas, los usuarios han reaccionado con humor e incluso con aplausos. Por ejemplo, una persona dice: "Este vídeo es tan español AJAJAJ". Otros celebran que ese es el inglés que ellos entienden.

Y más: "Me lo he tragado entero no podía parar". "Me encanta cómo te descojonas JAJAJAJAJA", añade otro.

Otro constata una realidad: "Al final el vídeo solo lo han visto Españoles XD".