Hacen una cata de barras de pan y no queda otra que sentarse y disfrutar del espectáculo

Sin foto de perfil y con un nombre de usuario con "aura", @zulo_8 ha publicado una serie de vídeos en los que aparece junto a dos amigos haciendo toda una "experta" cata de barras de pan que han comprado en Mercadona.

"Hoy catamos lo que para mí es el crafteo básico del Minecraft, el alimento Alpha, el pan. Vamos a decidir cuáles son mejores, cuáles son peores, oportunidades, situaciones diferentes que se pueden dar...", ha explicado en la primera de las partes de los diferentes vídeos.

Han empezado con una barra de pan normal: "Esponjoso, correcto. Para ser una barra, la de Mercadona cumple. Pasa desapercibido, ni sabe mucho, ni sabe poco. Lo definiría como pan ligero, lo podría tomar un celiaco". La ironía no ha faltado en todo el vídeo, especialmente cuando ha sido el turno del pan integral.

De hecho, su turno ha sido elegido porque "es un pan que no está bien, peor cuanto antes nos lo quitemos, mejor. Parece que sienta mejor, pero eso no sé si es verdad. Pesa más, se nota un poco crudito, el olor correcto, es insípido, faltan muchas cosas". Por otro lado, el pan integral con semillas tiene muchas expectativas encima: "Espero que sea un potenciador del anterior porque en caso contrario no lo compro. Tiene una textura un poco dulce, me recuerda al pan de pipa. No está nada mal. Lo comería".

Turno del rústico, lo han tenido muy claro: "Muy buen pan, de bocadillo, mucho pico, poca miga. Es el día a día, lo cotidiano. Se atasca por la corteza, que también es lo bueno y hace que gane un poco. En boca se deshace rápido".

"El pan de picos es un poco un pan duro, pero tiene personalidad. La corteza muy extraña en boca. Miga compacta, corteza gorda, muy de untar en sala", han opinado. Por último, la famosa 'baguette': "El corte se siente como si estuviera serrando un árbol. Es una miga mucho más compacta que las otras. Me gusta, pero no tanto como el rústico".