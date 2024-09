Pablo Iglesias salta como un resorte cuando Gonzalo Bernardos le alude directamente con estas palabras

Pablo Iglesias y Gonzalo Bernardos han tenido un tenso encontronazo en el programa de Josep Cuní en RTVE a cuenta de los alquileres. Todo a cuenta de una intervención el economista donde ha usado palabras como "pijo progres" y donde le ha dicho que no tiene estudios sobre economía.

Ha puesto de ejemplo Bernardos a los tenedores de vivienda que tienen a un grupo de personas para elegir: "Y de estas viviendas, porque al vulnerable no se le puede echar y si no se le echa el que paga el pato de no echarle, no es la Administración, es el ciudadano. Estoy de acuerdo con que al vulnerable no se le eche, pero que lo pague la Administración".

"¿A quién voy a escoger?", se ha preguntado el economista. "Con el control de alquileres voy a escoger, no al inmigrante que acaba de llegar que tiene pocos recursos, no a la familia que va justa de dinero, voy a escoger a el que tiene más dinero. Y ese que tiene más dinero, Pablo, es el pijo-progre. Es vuestro verdadero cliente en las elecciones".

Pero la cosa no ha quedado ahí. Bernardos ha señalado que Iglesias no ha dicho ninguna medida que baje el precio de los alquileres "porque Pablo ya sé que no has estudiado economía capitalista, y no sé si alguna habrás estudiado".

En ese momento ha intervenido Cuní para frenar a Bernardos. "Yo no he insultado a nadie. Tengo que aguantar que este señor diga 'los pijo-progre'. A este señor no le he llamado facha-pijo. Podemos tener opiniones distintas".

Después, Iglesias ha pasado a enumerar sus logros académicos: "No tengo por qué aguantar que venga a decirme lo que he estudiado y lo que no he estudiado [...] estoy discutiendo con este señor y no le estoy diciendo que es un ignorante y un sinvergüenza simplemente digo que no estoy de acuerdo con él y no tengo por qué aguantar que si 'pijos progres' o si 'usted no sabe de lo que está hablando'".