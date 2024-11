Iker Jiménez se refiere de esta forma tan contundente a Antonio García Ferreras

El presentador Iker Jiménez se ha referido de una forma rotunda al periodista Antonio García Ferreras tras las críticas que le han dedicado desde La Sexta rostros tan populares como El Gran Wyoming o Ana Pastor.

Jiménez ha hecho un directo para responder a los ataques que está recibiendo en los últimos días por su cobertura de la DANA, sobre todo después de que afirmase equivocadamente que en el parking del Centro Comercial Bonaire de Valencia había muchos muertos.

El presentador ha asegurado que esa información la transmitieron también numerosos medios de comunicación, incluida La Sexta, y se ha referido a García Ferreras asegurando que le tiene "aprecio personal".

"Es la mano que mece la cuna ahí", ha sentenciado Iker Jiménez, que ha añadido que el periodista es "un gran comunicador y un fenómeno en lo suyo, te guste más o no".

"Yo no hablo de política, hablo de la forma de contar el periodismo. Hay una cosa de Antonio que me gusta mucho últimamente, que es que habla alto. Habla alto mientras el otro está hablando. Digo: 'Pero, Antonio, ¿esto qué es?' Come un bocadillo... ¿pero esto qué es? Aunque no se le oiga, yo sé de esto", ha asegurado.

Y ha proseguido: "Es un fenómeno. Que estaremos en antípodas ideológicas. Yo no sé porque no sé cuál es mi ideología. Pero aquí la diferencia es que una cadena ha ido a saco a por mí".

"Me parece muy bien. No tengo ningún problema. El problema es cuando descubrimos que en muy diferentes conexiones, era la propia cadena que pide mi cabeza por hablar hablado de víctimas en Bonaire, los que hablaban de las víctimas en Bonaire".