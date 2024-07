Ilia Topuria presenta su película: "Es la historia de cómo mis amigos y yo conseguimos un sueño"

La de Ilia Topuria es una historia que tiene todos los elementos de una epopeya a lo Star Wars, con su camino del héroe y todo, pero falla en lo más importante: no hay derrotas a las que sobreponerse.

El luchador hispano-georgiano ganó en febrero de 2024 el cinturón de campeón de la UFC tras ganar por KO a Alexander Volkanovski en un combate que fue el germen de un fenómeno mundial. Ahora, esa historia llegará el 19 de septiembre a los cines de España de la mano de la productora Señor Mono, Movistar +, Filmax.

En un miércoles cálido de julio, donde las redacciones empiezan a vaciarse por las vacaciones de verano, cientos de periodistas se han acercado a La Estación Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, en Madrid, para ver la presentación de la cinta. Allí, Topuria ha explicado que cuando le ofrecieron el proyecto y se lo vendieron como una película a lo Creed dijo que no por una sencilla razón: "Creed pierde combates y yo no".

Visiblemente cansado después de más de dos horas de entrevistas, el deportista habla con El HuffPost de cómo ha sido enseñar su vida, del valor que tiene para él la película y hasta de si se ve, cuando acabe su carrera, como una especie de Vinnie Jones patrio.

Ilia Topuria durante la entrevista AURORA PASCUAL

- ¿Dónde se sufre más en un corte de peso o aguantando hoy 25 entrevistas?

En un recorte de peso.

- ¿Siempre?

Créeme.

- ¿Esto de tratar con los medios se entrena?

No, la verdad que un entrenamiento así no existe. Por lo menos yo no lo he descubierto todavía porque créeme que me prepararía. Lo vivo desde el agradecimiento. El hecho de que vengáis y me mantengáis tan entretenido es una buena señal, el problema sería que nadie viniera.

- Al ver el fragmento que nos han puesto de la película me ha recordado a la serie de HBO El Séquito. Al final tu historia es la de un grupo de amigos que lucha por conseguir un sueño.

Por supuesto. Es la historia de cómo yo y mis amigos conseguimos un sueño, como yo y mi familia conseguimos un sueño. Era un proyecto de todos. Es una película donde van a ver a todos los miembros de una familia empujando a uno de sus miembros para alcanzar sus objetivos.

- ¿Cómo ha sido abrirte ante la cámara?

Realmente llega un punto en el que uno se olvida de que lleva una cámara y un micrófono y mucho menos piensas en que va a salir en cine, etc. Es lo que más me gusta de la película que no tiene filtros. Es donde realmente mostramos quién soy de puertas para afuera y de puertas para adentro.

- ¿Cómo ha sido el proceso y hasta dónde has estado presente?

Se grabó toda la película, después cuando lo guionizaron y empezaron a construirlo y ya teníamos como 10 minutos de película me lo enseñaban. Después fueron 15 minutos, después 20... así poco a poco. Sobre la marcha me iban mostrando las cosas.

- Has abierto camino en España porque antes de ti no había una figura como la tuya, tan al estilo norteamericano. Después de esta película, ¿te ves haciendo carrera como actor?

Puede ser. La verdad es que es algo que me gustaría experimentar, hacer una película divertida, que me guste el guion que se me presente y por qué no. Yo no cierro las puertas a las oportunidades que me pudieran dar una buena experiencia.

- ¿Qué es lo que más te asustaba a la hora de mostrar tu vida?

No es que me asustara, es que más que a uno le cuesta aceptarse. A muchas personas le pasará que se escucharán hablar en una entrevista y les dará como cosa escuchar su propia voz, así que imagínate ver tu vida al completo. Hay momentos que estás de mal humor, momentos que estás feliz, momentos en los que ríes y pareces un subnormal riéndote que dices pero por qué tengo esta risa de animal. Hay muchos momentos en los que te vas descubriendo.

- Hablamos hace año y medio en El HuffPost, antes de ser campeón, ¿esperabas que toda España se alegrase de tu victoria en la UFC?

La verdad es que sí. Sí que me lo esperaba porque siempre puse todo mi empeño en este proyecto y siempre he intentado representar al país como merecía ser representado. Siempre he intentado dar lo mejor y sabía que si hacía las cosas bien y si ponía el empeño necesario me iban a apoyar, por qué no.

- ¿La gente te verá en el Santiago Bernabéu en 2025 o te podrá ver antes en algún combate?

Espero que antes de final de año se anuncie algún combate en septiembre, octubre, noviembre o diciembre que realmente tampoco sé con mucha certeza cuándo va a ser pero en 2025 en España eso seguro.

- ¿Crees que necesitas un némesis deportivo?

Enemigos no necesito. Compañeros de baile, por supuesto que sí, cuantos más haya mucho mejor.