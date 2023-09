Ilia Topuria: ​"No me veo en una Velada de Ibai pero veo un UFC hecho por Illia Topuria e Ibai"

Ilia Topuria no es un luchador al uso. Este joven hispano-georgiano nacido en Alemania y criado en Alicante de 26 años tiene ese aura que sólo tienen los campeones. Empezó a los 15 años a prepararse para las artes marciales mixtas, una disciplina que en España, más centrada en el boxeo, no tenía adeptos.

Ahora, desde su irrupción en la UFC, millones de jóvenes ven en él un espejo en el que mirarse tanto dentro como fuera del octógono. Disciplina, trabajo duro y talento son tres de las características con las que definen a Topuria las personas que lo conocen.

Su aspecto rudo y malencarado de villano de James Bond no tiene nada que ver con cómo es en las distancias cortas, más delicado y amable de lo que puede parecer a simple vista. Después de la entrevista, cuando toca hacerse las fotos, pide por favor que no le saquen con pose desafiante porque está cansado de verse en portadas con el semblante serio.

En una de las salas del Hotel Montera Madrid, Curio Collection by Hilton, Ilia Topuria atiende a El HuffPost en una distendida charla en la que se habla del cinturón de campeón, de su influencia en los jóvenes, de su faceta de empresario y hasta de La Velada de Ibai Llanos, con el que parece que tiene algo entre manos.

Ilia Topuria de perfil. PATRICIA DONOHOE

- Eres la primera gran estrella mundial española de la UFC, un deporte poco conocido en España.

Fue algo que me propuse desde que desde que era pequeño. Era un deporte prácticamente desconocido aquí y yo quería darlo a conocer pero de una forma diferente a la fama que tiene, que es un poco de personas agresivas, sin muchos conocimientos y un poco brutos. Quería que todo el mundo percibiera a los peleadores como atletas, que es lo que somos en verdad. Es una gran responsabilidad pero al mismo tiempo es una alegría para mí el haber llegado hasta aquí.

- Cuando he dicho que venía a hablar contigo mis hermanos pequeños te conocían, mucha gente joven te tiene de referente.

Qué bueno, me alegra escuchar esto.

- ¿Eres consciente de esa influencia?

Obviamente y espero que siga creciendo y sea un ejemplo para ellos.

- Empiezas en las artes marciales mixtas con 15 años. Es un deporte que no tiene predicamento en España, que es un país más de boxeo ¿cómo son esos inicios?

Nunca me pregunté si había llegado antes alguien. Mi mentalidad siempre fue de que si alguien lo hizo, yo también lo haré y si nadie lo hizo, yo seré el primero en hacerlo.

- ¿Tenías referentes o siempre has tenido claro que ibas a seguir tu propio camino?

Obviamente he tenido un montón de referentes y no sólo en las artes marciales mixtas, he tenido referentes en otros deportes como el baloncesto. He tenido mucha admiración por personas como Michael Jordan, Rafael Nadal, Messi, Cristiano Ronaldo. Nunca pensé en por qué ellos lo tienen y yo no, pudo la admiración de 'yo también quiero llegar ahí'.

- Hablas de Messi y de Cristiano. Se dice mucho de que uno es talento y el otro es trabajo.

Trabajar duro no te garantiza éxito, si no el que carga cemento sería multimillonario. No siempre el trabajo duro gana, tienes que trabajar con inteligencia y para eso tienes que tener talento también. Hace falta talento y trabajo duro.

"Trabajar duro no te garantiza éxito, si no el que carga cemento sería multimillonario" Ilia Topuria

- ¿Cómo te enfrentas al miedo?

Es una sensación supernatural. Tu mente siempre te quiere mandar mensajes negativos, no sólo minutos antes de un combate, todos los días. El motivo número uno del fracaso en la vida es el miedo, que es por por lo que las personas no alcanzan su mayor potencial. No puedo permitirme vivir con ese miedo porque yo lo tengo clarísimo: todas las cosas buenas están al otro lado del miedo. No puedo dejar que todo eso me aleje de lo que yo puedo llegar a ser. El mayor miedo que tengo es no poder ver a Ilia en su mejor momento, sacando su máximo potencial y dando lo mejor de él.

- ¿Has necesitado ayuda psicológica?

No por la falta de salud mental, sino justamente para no llegar hasta ese punto. Es súper importante hablar y aprender a expresarte y ser capaz de reconocer tus problemas porque a veces el problema es no saber cuál es el problema. Es súper importante hablar con los profesionales que se han formado y le han dedicado una vida a la psicología. Siempre me he intentado rodear de los mejores, de los mejores a nivel deportivo, a nivel empresarial, a nivel psicológico, a nivel espiritual... de todo el mundo se puede sacar algo bueno.

- Al final en el octógono estás tú solo pero ¿cómo de importante es rodearte de la gente adecuada?

En el momento más importante estás solo pero es súper importante rodearte de personas que te puedan dar lo que necesitas para tú dar lo mejor de ti dentro de un octógono. Que cada uno sea capaz de aportar conocimientos en diferentes áreas del deporte, algunos en el suelo, otros en la parte de la lucha, otros en striking...

- He leído que eres muy creyente, ¿cómo te ayuda creer en Dios?

Dios ha existido en mi vida desde el día que nací. Hemos pasado muchísimos momentos duros, pero él fue el único que estaba a mi lado, el que nunca me dejó rendirme, el que siempre me iluminó el camino y me dio las oportunidades de alcanzar todo lo que me he propuesto. Él te dice "ten la fe en mí, confía en mí y todas las cosas buenas te pasarán". ¿Y qué derecho tengo de no hacerlo? ¿A quién voy a creer si no le creo a él?

- ¿Cómo es un día de combate?

Es un día en el que ya has superado una batalla súper complicada: el pesaje. Los que conocen ese momento saben que se sufre muchísimo. El día del combate me despierto feliz. Fue algo que yo pedí, fue algo que yo desee, entonces no tengo ningún derecho de no disfrutar ese momento que tanto soñé. Llego, aprovecho mi show, disfruto de cada segundo, de cada persona que me saluda, el calentamiento por la mañana, el momento de estar con el equipo, estar en otra punta del mundo, de pensar hasta dónde has llegado, de dónde empezaste...

Para mucha gente el éxito es una una medalla que te cuelgas y para mí el éxito no consiste en eso. Yo no busco el éxito, busco la felicidad. La felicidad con uno mismo, ese es el verdadero éxito.

- Para tus rivales no es un día feliz porque les has ganado a todos.

Pues debería de ser un día feliz porque compartir la jaula conmigo es una buena señal.

"Cuando uno trabaja por lo que quiere todos los días de su vida son vacaciones" Ilia Topuria

- ¿Eres supersticioso?

No, para nada. A mí no me gustan ese tipo de cosas de "no llevo mi calzón rojo de la suerte, no llevo mi calcetín o no llevo mi esto o lo otro". No dependo de nada de eso.

- Cuando peleas piensas en ti o piensas en el rival que tienes delante.

Cuando se confirma la pelea se estudia al rival, se analizan sus puntos débiles y se desarrolla un plan. Una vez tengo el plan, me da igual mi rival, me da igual lo que pueda llegar a hacer. Lo tengo súper estudiado y me concentro al 100% en mi plan, en lo que yo tengo que hacer. No dedico ni un 0,01% a pensar en lo que él me pueda hacer. Yo tengo el plan y solamente me enfoco en ejecutarlo.

- ¿Sabes si los demás te estudian?

Así es como comenzamos a estudiar las peleas: cómo él se prepararía una pelea contra mí. Primero lo que hacemos es ver mis peleas y analizarlo como si yo fuera él.

- ¿Cómo es tu día a día cuando no tienes un combate cerca? Tendrás tus vacaciones y esas cosas.

Mi vida son vacaciones, yo vivo de vacaciones. Cuando uno trabaja por lo que quiere todos los días de su vida son vacaciones. Yo no me lo tomo como un trabajo, yo no tengo jefes, yo soy mi propio jefe, nadie me toca por la mañana a la puerta y me dice "hoy tienes que ir a entrenar". Yo mismo sé lo que tengo que hacer. Obviamente tengo recomendaciones del equipo pero entre combates, pues la vida.

- ¿Eres muy autocrítico?

Soy súper autocrítico, pero soy súper bueno conmigo mismo. No soy duro. ¿Para qué?

- ¿Cómo es llevar tu cuerpo al límite?

Es una buena forma de conocerme, de saber realmente de lo que estoy hecho. Me da la oportunidad de conocerme hasta el fondo, tanto emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, todos los aspectos.

- Si sales de fiesta y te viene alguien que no sabe quién eres con ganas de pelea, ¿cómo lo afrontas?

Como no tengo tiempo para pensar en eso, no salgo y evito todo ese tipo de situaciones que me podrían hacer enfrentarme a esa clase de personas. No voy donde ellos van, no camino por donde ellos caminan.

La camisa y el cuerpo de Ilia Topuria. PATRICIA DONOHOE

- Te cruzaste una vez con Connor McGregor y no te dio buenas sensaciones.

Me daba una mala vibración pero hablar de personas que no conozco, con las que no he compartido ni un minuto no se me da muy bien. Fue una energía que tuve un poco dura pero él estaba en su momento de trabajo, en su momento de bajar de peso, con muchísima presión y cada uno lo lleva de una forma diferente.

- ¿Te gustaría luchar contra McGregor?

A mí me gustaría luchar con los mejores y él, sin lugar a duda, ha sido de los mejores.

- Tienes un millón de seguidores en Instagram, canal de YouTube, ¿te gusta el mundo influencer?

No es que me guste, es un deber que tengo. Tengo el deber de transmitirles a ellos lo que se necesita para alcanzar el éxito, si es que ellos consideran que tengo éxito. Si alguien se ve reflejado en mí y quiere saber cómo es el camino, tengo el deber de enseñarle cómo es el camino. Después él elegirá si quiere tomar ese camino.

- ¿Cómo te gustaría ser recordado?

Quiero que me recuerden como un grande, como una leyenda. Y así es como me van a recordar.

- Tienes claro que vas a ser campeón, ¿de aquí a cuándo?

De aquí a que se concrete la fecha.

- He visto que hablabas en Twitter con Ibai, ¿te ves en una de sus Veladas?

No me veo en una Velada de Ibai pero veo un UFC hecho por Illia Topuria e Ibai.

- ¿Cómo te ves cuando acabe tu carrera deportiva?

Lo que me gustaría, no sé, pero lo que va a pasar es que voy a tener mucho éxito y muchas riquezas.

- Lo tienes muy claro.

Es que ya lo tengo.