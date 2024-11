Iñaki López firma una de las réplicas a El Xokas más sosegadas y difundidas

El periodista Iñaki López ha firmado una de las réplicas del día a Joaquín Domínguez, conocido en redes como El Xokas, el streamer gallego que ha sido noticia por sus tuits incendiarios sobre pagar impuestos.

"He decidido que los próximos 2 meses, los más gordos del año a nivel de publicidad, no voy a pagar dinero a hacienda. Si el gobierno necesita mi ayuda, que la pida", escribió el streamer, que responde a quienes le critican por su actitud: "En las últimas 24 horas he mandado más comida y palés de agua a Valencia que todos vosotros juntos. Sois escoria".

Además del mensaje en sí, El Xokas hace referencia a unas palabras de Pedro Sánchez que el presidente del Gobierno nunca pronunció. "Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos. Están allí, están trabajando, viven allí, saben lo que hay que hacer y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado", dijo concretamente en rueda de prensa.

También apuntó El Xokas: "Y si pensáis que toda mi ayuda al la comunidad valenciana es para 'intentar conseguir público' o 'caeros bien' no sabéis lo equivocados que estáis. Lo hago porque amo mi país y soy patriota, qué menos que ayudar a nuestros hermanos valencianos". "Caeros mal es un honor y un placer", sentenció.

Ante estos mensajes, Iñaki López ha escrito: "Las ayudas a familias y empresas, la UME, las infraestructuras destrozadas, las alertas, las obras para mitigar futuras riadas… todo eso se paga con impuestos. Pero sin duda hace falta más inversión en educación".