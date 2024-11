La breve pero pertinente apreciación de Anabel Alonso a El Xokas tras sus palabras sobre impuestos

Joaquín Domínguez, conocido en redes como El Xokas, ha sido noticia después de unas fuertes declaraciones sobre Hacienda en X (antes Twitter), después de hacerse eco del bulo de la derecha y atribuir a Sánchez unas palabras que no dijo.

"He decidido que los próximos 2 meses, los más gordos del año a nivel de publicidad, no voy a pagar dinero a hacienda. Si el gobierno necesita mi ayuda, que la pida", ha escrito el streamer, que responde a quienes le critican: "En las últimas 24 horas he mandado más comida y palés de agua a Valencia que todos vosotros juntos. Sois escoria".

Ese "que la pidan" es una interpretación malintencionada de unas declaraciones de Sánchez en rueda de prensa, que realmente dijo: "Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos. Están allí, están trabajando, viven allí, saben lo que hay que hacer y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado".

"Y si pensáis que toda mi ayuda al la comunidad valenciana es para 'intentar conseguir público' o 'caeros bien' no sabéis lo equivocados que estáis. Lo hago porque amo mi país y soy patriota, qué menos que ayudar a nuestros hermanos valencianos", ha proseguido El Xokas, que avisa: "Caeros mal es un honor y un placer".

"Jamás remaremos en la misma dirección. Prefiero tener menos público que teneros entre mis filas. Sois una basura infecta y ser un streamer grande no me va a callar porque no tenéis ni 2 años cotizados. Me podéis chupar la putísima polla", finaliza.

A estas palabras ha respondido la actriz Anabel Alonso, que ha reparado en un tema muy importante para estos creadores de contenido: los anunciantes. "Pues no sé yo si a los anunciantes les va a interesar publicitarse contigo", ha apostillado Anabel Alonso.