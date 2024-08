Iñaki López ve el corte de Jorge Javier a Ana Rosa y añade una breve frase que lo dice todo

Ana Rosa Quintana ha vuelto al trabajo este lunes 26 de agosto y lo ha hecho con Jorge Javier Vázquez como invitado estrella. La entrevista con el presentador ha tenido lugar al final del programa pero al inicio ambos han tenido un pequeño intercambio de pareceres que ha dado que hablar en X (antes Twitter).

Al final de la breve charla, Quintana le ha dicho a Vázquez: "Yo te he seguido todo el verano y te he visto empático, divertido, entrañable, gracioso y no de mala leche como estabas antes".

A lo que él ha respondido: "Sabía que me lo ibas a decir y te digo, cariño así has estado tú el último año". Sobre esta respuesta ha dicho el periodista y presentador de Más Vale Tarde Iñaki López una breve pero certera sentencia que deja claro de parte de quién está.

"Jorge Javier es un maestro", ha señalado el periodista vasco.

Ya durante la entrevista, Quintana y Vázquez, entre risas, se han lanzado alguna que otra pulla. De hecho, Jorge Javier ha confesado que llegó a odiar a Ana Rosa porque quitaron Sálvame para poner en su lugar TardeAR.

Ahora, la de vueltas que da la vida, será Jorge Javier el que le dé el relevo a Ana Rosa en la parrilla vespertina de Telecinco. Para terminar, el presentador le ha hecho varias peticiones: que no hable mal de Pedro Sánchez y que deje de hablar de okupas porque su madre sale con miedo de casa.