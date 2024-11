Indignación máxima de una inglesa que lleva 23 años viviendo en España por este comentario en el gym

Una mujer inglesa que vive en Tenerife y trabaja como profesora de inglés ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok @islaidiomas contando un suceso que le ha pasado en el gimnasio y la ha dejado enormemente indignada.

"Vivo en España desde hace 23 años. Estaba en mi gimnasio y cuando salía de la piscina para ir hacia los vestuarios había una chica a la que he saludado con un Hola -en español- y ella me respondido con un Hello", ha relatado la inglesa.

"Yo encuentro esto increíblemente ignorante porque nosotros vivimos en España y hay solo cuatro palabras que tú deberías saber si quieres ser educado con alguien en un idioma distinto", ha manifestado la usuaria.

"Y hay gente inglesa que ni siquiera de molesta en utilizar estas cuatro palabras: por favor, gracias, hola y adiós. Son solo cuatro palabras y si yo voy a Grecia o a Portugal voy a aprender esas cuatro palabras solo para ser educada", ha añadido la mujer.

"Yo entiendo que todo el mundo habla inglés hoy en día, pero la razón por la que la gente inglesa da la impresión de que somos ignorantes sobre las demás culturas es porque no hacemos el mínimo esfuerzo", ha recalcado la inglesa, enfadada.

Además, ha subrayado que "todas las demás personas en Europa hacen este esfuerzo por aprender inglés porque es la segunda lengua hablada por más personas". "¿No es de buena educación aprender lo básico si vas a estar en otro país aunque sea de vacaciones?", ha preguntado.

"Sigo sin entenderlo, esto da una impresión realmente mala de las personas inglesas al resto del mundo si no podemos hacer ni siquiera el mínimo esfuerzo para comunicarnos con alguien en su idioma cuando estamos en su propio país", ha censurado la profesora.

"A veces me da vergüenza hablar inglés, sobre todo cuando veo a otros hablantes nativos que no se esfuerzan. Además, como profesora de inglés, veo el esfuerzo que hacen las personas de otros países para aprender inglés todo el tiempo, así que aprender cuatro palabras solo para ser educado me parece el mínimo indispensable. No creo que sea mucho pedir. ¿Me equivoco?", ha concluido la usuaria.

En la sección de comentarios, la mayoría de los usuarios le han dado la razón: "Opinión como española: tengo la sensación de que la mayoría de ingleses y muchos alemanes vienen a España solo por el clima y no les interesan ni las costumbres, ni la comida o el idioma".