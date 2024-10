Inés Rodríguez deja con esta cara a El Gran Wyoming: "Me han comentado que eres terrateniente"

Inés Rodríguez, nueva colaboradora de El Intermedio, ha dejado uno de los momentos más virales del año del espacio televisivo de laSexta al hablar de vivienda y dirigirse directamente a El Gran Wyoming. Todo ante la atenta mirada y las carcajadas de Sandra Sabatés.

Al hablar de vivienda, Rodríguez le ha dicho al presentador: "Me han comentado que tú eres terrateniente". "A tu cámara, a tu cámara. A mí no me mires", ha dicho Wyoming entre risas, tanto suyas como del público.

"Escucha, me voy a vender. Hago un pan de plátano que te mueres. Puede ser que se me caiga un poco de cáscara de huevo dentro pero eso le da emoción. Si me entretienes por la noche te hago la cena y canto bastante bien mientras cocino. Soy un partidazo. Acógeme", le ha dicho a Wyoming para que le deje vivir en sus pisos.

"Aprovecha. Dime las condiciones", le ha pedido el presentador. "Necesito un piso en Madrid centro, porque no tengo la vida entera para moverme de un sitio a otro. Que tenga ascensor, a ser posible sin escalones y sin rampa de 90º que no las subes ni con piolet. Necesito que valga menos de 500 euros porque soy proletaria. A ver si me pagas más. Mientras tanto necesito poder comer a la vez que vivo", ha zanjado, llevándose un sonoro aplauso del público.