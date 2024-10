Intenta hacer una tortilla de patatas y su confusión con los ingredientes es de 5 estrellas

Hacer una tortilla de patatas no es siempre una tarea fácil, y todavía menos si es tu primera receta en la cocina y no tienes muy claros cuáles los ingredientes, algo que le ha pasado a la creadora de contenido Niniva.

La influencer canaria ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@ninivaleongil) grabándose paso a paso cocinando por primera vez como independizada, y ha optado por hacer una tradicional tortilla de patatas.

Así, en el vídeo, que ha alcanzado ya las 809.000 visualizaciones y 49.000 me gustas, la tiktoker ha ido enseñando el proceso y sus dificultades paso a paso: pelando las patatas, cortándolas, friéndolas...

Pero el momento clave, que ha hecho estallar las risas de los usuarios de la red social, ha sido cuando la tiktoker ha empezado a cortar en taquitos varios dientes de ajo, pensando que se trataba de cebolla.

"Ahora lo que vamos a hacer es partir la cebollita en cuadraditos", ha manifestado la influencer, mientras en el vídeo se ve como corta el ajo, aunque en un golpe de suerte para ella, finalmente no lo añade a la tortilla, ya que se le quema en la sartén.

"Se me acaba de quemar la cebolla. Dejamos la tortilla sin cebolla, mejor", ha continuado relatando la creadora de contenido refiriéndose al ajo, alimento que estaba confundiendo con la cebolla.

Esta divertida confusión ha traspasado las fronteras de la red social, haciéndose también viral en X, donde la tuitera @elojoquetodolv ha subido el vídeo, consiguiendo con él 548.000 visualizaciones y más de 3.000 me gustas.

"Cuando he llegado a la parte de "voy a cortar la cebollita en cuadraditos" he escupido el café que me estaba tomando", ha escrito la tuitera, una reacción con la que han coincidido muchos de los tuiteros.

"Hubiera dado todo porque echase el ajo a la tortilla así en esos trozos y lo comiese"; "Menos mal que se le ha quemado "la cebolla" y no la ha puesto", "Simplemente wow, me estoy muriendo de la risa", han sido algunos de los comentarios.