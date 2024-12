Intentan estafarla y lo que hace ella ya es histórico: 40.000 'me gusta' y subiendo

Los intentos de estafa a través de WhatsApp son ya un clásico: los malhechores tratan de hacerse pasar por un familiar en apuros de la víctima, a la que apremian a hacerles una transferencia.

Muchas veces, los ciudadanos 'pican' en anzuelo. Otras directamente pasan del tema. Y otras, las más espectaculares, intentan dar un escarmiento a los delincuentes. En este grupo de enmarca lo que ha hecho la usuaria de X @Catalba, que ha subido a esa red social los pantallazos de la conversación que tuvo con su estafador. Y son oro puro.

"Tengan cuidado con lo que sueñan porque se les puede hacer realidad. Yo por ejemplo, siempre soñé que me pasara esto. Acompáñame a leer esta feliz historia", dice en su mensaje, que apenas unas horas superaba ya los 45.000 'me gusta'.

El estafador inicia la conversación como si fuera un conocido de la víctima y ésta, al principio, le sigue el juego. "Es que necesito enviar un dinero ahorros Bancolombia. ¿No me puedes hacer el favor que yo más tarde te los envío?", dice el timador.

"Sí, claro, de una", responde la víctima, siguiéndole el juego y simulando que ya le ha hecho la transferencia. Pero el estafador ve que no le llega el dinero y se pone a insistir en que le avise cuando haga la transferencia.

La conversación sigue hasta que la víctima le dice al estafador: "Me ascendieron!!! Ya ni estoy en el área de data". "Ah bueno me alegra", dice el timador, que sigue preocupado porque el dinero no le llega.

"¿Y a que no sabes a dónde me transfirieron?", pregunta la víctima. Y el estafador dice: "¿Sí? ¿A dónde?". Y llega entonces el momento culmen, cuando la usuaria remata: "A la coordinación de delitos informáticos. Tan de buenas yo, ¿no? Y tan de malas porque ya te estamos rastreando".