Irene Junquera cuenta lo que le pasa con la gente de su urbanización: un signo del tiempo en que vivimos

La periodista y actriz Irene Junquera ha dejado uno de esos mensajes en X (anteriormente Twitter) que sirve para hacer una reflexión de la sociedad en la que vivimos actualmente.

Una sociedad más individualista que nunca donde parece que nadie se puede para ni medio segundo porque siempre tiene prisa en ir a algún lugar, ya sea el trabajo, los niños, el gimnasio...

"En los últimos días me he cruzado como con 10 personas en mi urbanización. He saludado a todas pero me habrán devuelto el saludo unas 4", ha empezado contando la periodista.

Que ha dejado después dos preguntas pertinentes: "¿Qué problema tiene la gente? ¿Tan difícil es decir hola o buenos días?". En pocas horas su publicación ha recibido más de 200 comentarios donde cada persona ha contado situaciones parecidas.

Una persona responde: "Yo trabajo cara el público, y siempre dijo Hola, buenos días, y son pocos los que me saludan, acto seguido a mí saludo, me piden lo que quieren, la gente es maleducada, los tiempos actuales nos han traído eso".

"En el vestuario de mi gimnasio es lo habitual. Bueno, no te lo devuelven ni esos 4", señala otro. Y otro apostilla: "Últimamente parece que cuesta dinero dar los buenos días.

Un caso que veo con frecuencia es, estar en la consulta del médico, llegar alguien y sin dar los buenos días, preguntan por qué hora va".