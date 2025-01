Javier Ruíz se moja sobre qué puede pasar en el mercado de las criptomonedas 

El periodista de la Cadena Ser Javier Ruíz ha contado en el espacio MoneyTalks, de la plataforma Uppers de Telecinco, cómo cree que va a ser el mercado de las criptomonedas después de que entrara este mes de enero en vigor el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA), que busca regular el mercado en Europa y fomentar su desarrollo sostenible.

"No doy consejo que hacer con vuestro dinero, si lo supiera estaría comprando acciones", comienza diciendo. "¿Qué dice y qué apunta el sentido común de lo geoestratético? Que va a seguir creciendo porque va a nombrar Trump a la CNMV americana a uno de los grandes defensores de las criptomonedas y es un mensaje de que lo quiere proteger ese ecosistema".

Entonces ha hablado de lo que va a pasar a corto plazo: "Incluso con ciertas regulaciones como la Europea, los inversores más tradiciones como fondos de inversión o bancos están entrando en estos mercados, aunque sea con cierta prudencia".

"Hay una burbuja especulativa, pero no parece que todavía se vaya a pinchar. Siempre digo que cuando uno salta de un precipicio parece que vuelas, y parece que vuelas durante mucho rato, hasta que te estrellas. Pero que ahora estemos volando no significa que un momento después no podamos estrellarnos contra el suelo", ha sentenciado.

"Cuidado con esto, es un activo de mucho riesgo, si vais a meter dinero ahí tiene que ser dinero que os sobre y que no se imprescindible y que sepáis que podéis sacar rentabilidad o perder todo", ha finalizado, diciendo que hay que tener mucha atención con los conocidos como criptobros porque "lo que venden es lo suyo, no lo vuestro y ganan engañando".