Jesús Cifuentes (Celtas Cortos) resume en pocas frases lo que muchos han sentido con lo de Errejón

El músico Jesús Cifuentes, cantante de Celtas Cortos, ha dado su opinión sobre el caso de Íñigo Errejón, después de que éste dimitiese y se conociesen denuncias de acoso sexual contra él.

"Estamos viviendo unos momentos de una convulsividad y agresividad… Es bastante deprimente", empieza diciendo el músico en una entrevista en El Español. Y precisamente, a raíz de esa afirmación, le preguntan por Errejón.

"Ayer mismo tuvimos un bombazo con lo de Errejón", le hacen ver. Y él responde: "Sí, nos hemos asustado todos". "Qué podría decir: yo soy más bien anarquista, pero políticamente una persona de izquierdas, y esto me parece un golpe… Primero por lo imprevisto, porque no es algo que te puedas imaginar de un personaje como este, o al menos yo", razone.

"Para la gente que luchamos por la utopía este golpe, por lo menos a nivel de imagen, es un mazazo muy gordo, y emocionalmente también porque dices 'joder, otra vez'. También me alegro de que en estos tiempos se destapen las cosas y tengan sus consecuencias. Hay que seguir avanzando, pasar el colador y, quien no lo merezca, fuera. Llega tarde, pero más vale tarde que nunca", subraya.

También le preguntan si ha notado algún cambio a raíz de la salida de Vox del Gobierno de Castilla y León y Cifuentes de refiere al expresidente, Juan García Gallardo: "Desde luego la retirada del personaje infausto ya es de agradecer".

"En las políticas al final está la derecha, que desde luego el mundo de la cultura no está en sus… En fin, no voy a entrar en debate, pero sí que un respiro da no tener ahí un personaje tan incendiario como era el señor Gallardo, que es como darle a un tonto un lapicero", celebra.