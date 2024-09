Jesús Cintora habla claro como pocos sobre lo de Manu Tenorio: le compara con este otro personaje

El periodista Jesús Cintora ha pronunciado unas sonadas palabras sobre la polémica que rodea al cantante Manu Tenorio, del que ha dicho que "igual que Nacho Cano se considera perjudicado porque hay menos contratos que llegan por parte de la izquierda".

"Todo después de que pusiera sobre la mesa otra vez el tema de la okupación. Él dice que es víctima de la inquiocupación, de inquilinos que no le pagan", explica Cintora, que añade que "los inquilinos han dicho que era porque él tiene una deuda con Hacienda y tienen que pagar a la Agencia Tributaria", aunque "él lo niega".

Además, el periodista destaca que el cantante "se ha grabado vídeos con apariencia de estar perjudicado o al menos nervioso" y ahora se "une a Nacho Cano en esto de decir que está teniendo menos contratos por parte de la izquierda".

Según Cintora, Tenorio "está cambiando de versión" porque "unas veces dice que el certificado va a mostrar" que no tiene deudas con Hacienda "pero luego dice que lo ha pedido y que cuando lo tenga no lo debe enseñar". "Él dice que tiene un paraguas. Paraguas tiene, pero no sabemos si tiene deudas con Hacienda o no", ironiza el periodista.

El presentador incide en que al músico "se le está viendo una actitud a veces extraña" y le manda un mensaje: "Oye, Manu, por mucho que grites ante el micrófono se te oye igual, no es necesario".

Por lo demás, Cintora asegura que el gran problema que hay en torno a la vivienda no es la okupación, sino "la subida de precios" porque "se está convirtiendo en algo inaccesible para mucha gente".