Jesús Ibáñez, el lotero almeriense que homenajea a los sanitarios tras salvarle la vida

"Me han salvado la vida y el Gordo me ha tocado a mí también por haber estado con ellos y por la intervención y el trato que me han dado, por eso digo que son mis ángeles de la guarda y es un reconocimiento hacia ellos". Estas son las palabras de agradecimiento hacia el personal sanitarios de los hospitales Torrecárdenas (Almería) y Virgen de las Nieves (Granada) que tiene Jesús Ibáñez, el lotero de la administración La Trece de Almería.

Para el sorteo de Navidad de este año, Ibáñez no ha podido hacer la sexta edición del ya clásico juego participativo de Se busca el Gordo con el que esconde por las calles de su barrio veinte décimos de un número que él escoge. Lo hace para fomentar la unión y la participación entre los vecinos y, año tras año, el éxito es inmediato.

Sin embargo, en esta ocasión ha entregado veinte décimos del número 8.833 a las secciones de cardiología de estos dos hospitales porque, dice sin rodeos y sin ánimo a equivocarse, le han salvado la vida. El pasado 6 de octubre acudió al hospital almeriense porque tenía una "fuerte presión en el pecho", tal y como el mismo recuerda. Tras varias pruebas, no tardaron en diagnosticarle que padecía una obstrucción de las arterias principales coronarias y que iba a necesitar una intervención para salvarle de sufrir una consecuencia mayor como podía ser un infarto.

"Con lo que me sucedió, el flujo de sangre que envía esta arteria al corazón cada vez era menor porque se iba achicando. Entonces, el problema es que si una de esas arterias se cierra totalmente, se sufre un infarto. Ahí depende de la rapidez con la que te traten porque puedes tener peligro de muerte si te da uno", explica.

A él y gracias a la rápida intervención de los médicos, que rápidamente pidieron su traslado en ambulancia al Virgen de las Nieves de Granada para que le atendiera el equipo de cirugía cardiaca, le cogieron a tiempo y pudieron erradicar el problema. "A mí, además de abrirme el pecho también me cortaron una de las arterias de la pierna, que es la safena, para hacer un injerto y otra del brazo. Esa fue la suerte, que actuaron con mucha rapidez y no llegó a producirse el infarto", asegura el lotero, que en ningún momento fue realmente consciente del peligro que corría su vida.

De hecho, ahora mes y medio después, confiesa que está animado y con una recuperación en la que cada día va encontrando una mejoría. "Estoy en una fase primaria y por ejemplo cada día cuando yo ando no me canso. Sobre todo, me molesta la cicatriz del pecho, que te tira mucho y te presiona por la respiración cuando andas y empiezas a respirar más fuerte y la de la pierna, pero eso se cura más rápido".

Por ello, no puede dejar de dar las gracias a todo el trato profesional y humano que ha tenido por parte de médicos, anestesistas, enfermeros, auxiliares, personal de la UCI y de planta, etc. En el hospital almeriense destaca a los cardiólogos Soraya Muñoz y José Aparicio, que son los que le hicieron las primeras pruebas y lo derivaron a Granada, donde no duda en resaltar a los cirujanos Marcos Pérez y Aída Yáñez, así como al anestesista Máximo, que incluso hizo con el de psicólogo cuando estaba en la UCI.

Jesús Ibáñez con el número entregado a los dos hospitales. Imagen cedida por Jesús Ibáñez

"Siempre digo que el Gordo me ha tocado a mí porque gracias a ellos estoy aquí, pero también me han ayudado mucho con el trato que me han dado. La situación era crítica, ellos tienen sus problemas domésticos y me han hecho estar entre todos en una situación muy agradable", insiste una y otra vez el lotero, que estará el domingo en la administración por si sigue con su racha y vuelve a repetir un gran premio, después de que en 2023 dieran el Gordo, en 2022 el tercero y en 2021 un cuarto.

"Además, el sábado pasado dimos también el Gordo de la semana de la lotería semanal, con lo cual seguimos en esa buena dinámica y ojalá continúe un día más", desea García, que también elogia la actitud que han tenido sus trabajadoras haciendo que no se note su ausencia.

Reivindicación de la sanidad pública



García dudaba en todo momento si hacer público o no el gesto que había tenido. Su iniciativa de Se busca el Gordo era algo que ya había calado a nivel mediático nacional en la semana previa al sorteo de la Lotería de Navidad, pero contarlo este año suponía dar detalles de su vida personal y privada.

Al final, se decantó por hacerlo porque quería poner en valor el trabajo del personal sanitario que hay en España: "Creo que muchas veces socialmente e institucionalmente están maltratados. A nivel social los criticamos en algunos momentos por si tienen una lista de espera larga, que si se llama a un teléfono y no lo cogen, pero sí es verdad que cuando los conoces y los ves trabajar, ves la profesionalidad y el agrado que tienen y te das cuenta que, seguramente, las quejas que tiene la sociedad no sea culpa de los sanitarios, sino de la burocracia que te rodea".

"Quería hacer público la satisfacción que te da cuando te tratan bien y con ese cariño y humanidad con lo que me lo han hecho a mí. De esta forma, puedo dar visión a esa faceta humana que me he encontrado en todos los profesionales y eso no puede ser suerte, eso es porque esta gente es de esta pasta", añade el lotero, que cuenta que los propios sanitarios le han agradecido en directo su gesto después de que entregara el martes los décimos en el hospital de Almería y este jueves en el de Granada.

Jesús Ibáñez dando los décimos al hospital Virgen de las Nieves. Imagen cedida por Jesús Ibáñez

García hasta confiesa que fue en la UCI cuando decidió que se los iba a dar a los médicos. "Ahí fue cuando estaba dando una vuelta a esta iniciativa y al ver lo bien que me trataban pensé en qué manera podía involucrarlo a ellos. Por esto, se me ocurrió entregarle estos 20 décimos a cada unidad y, en caso de tocar el Gordo, serían 8 millones a cada hospital", remata el lotero, que informa que también se pueden comprar en su administración y por su página web de LaTrece.

Al final, y como dice, ellos le han visto el corazón y su corazón ahora tiene un poco de esos profesionales que le han salvado lo más importante que tiene una persona, que es la vida. "El día después del sorteo siempre se dice que es el día de la salud porque se suele decir que si no te ha tocado por lo menos se tiene salud y, efectivamente, te das cuenta que sin una buena salud el resto es secundario", concluye el lotero.