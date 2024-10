J.J. Santos habla de su poco conocida polémica con Matías Prats: "Me arrepiento de haberla escrito"

El periodista J. J. Santos ha concedido una extensa entrevista a El Mundo donde ha hecho un repaso por su trayectoria por los medios de toda España: desde RTVE, pasando por Antena 3 y Telecinco, en esta última cadena dio el Mundial de 2010 que ganó España junto a Paco González, Amor y Camacho en una de las retransmisiones más míticas —y vistas— de la historia de la televisión.

En la entrevista, Iñako Díaz-Guerra le ha preguntado por sus conocidas polémicas con José María García y con Javier Clemente. Más desconocida es la que tuvo con Matías Prats, su compañero en Telecinco.

Ha empezado diciendo Santos que le tiene mucho cariño a Prats y que hace poco estuvo en la boda de su hijo, también periodista de Mediaset: "La relación es fenomenal, pero se entendió mal lo que contaba en el libro".

El periodista ha definido a Prats senior como "un hombre muy pactista, muy equilibrado, muy diplomático" y él es "todo lo contrario". Cuenta Santos que cuando llegó Maurizio Carlotti a Telecinco redujo el informativo de 45 minutos a 30 "y Matías todos los días me estaba pinchando con que vaya cabrones".

Después, Carlotti convocó a los presentadores a un desayuno y Santos le dijo que les estaba haciendo competir "con una mano atada a la espalda": "Me pegó una bronca tremenda allí en medio [...] Nadie dijo nada por mí, pero lo entendí porque nunca he creído en el corporativismo: te has metido tú ahí, te jodes".

El problema viene porque después le tocó hablar a Matías y dijo "Maurizio, estamos encantados, vas a dar un impulso tremendo a estos informativos y voy a ser el primero en ayudarte". A lo que Santos pensó "¡Pero, cabrón! [risas]. Era un discurso lógico de bienvenida a un nuevo consejero delegado, pero no después de que tu compañero de mesa se hubiera llevado una cornada hasta la femoral".

"En el mismo pasillo le dije a Matías que era un cabrón y me había dejado con el culo al aire. Es lo que conté en el libro, pero tengo una relación magnífica con él. Fue una cosa concreta y me arrepiento de haberla escrito porque le hizo daño y yo no quería", ha zanjado sobre la polémica.