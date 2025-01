Jordi Évole: "A la extrema derecha le interesa que haya crispación"

A priori, poco o nada parece relacionar a Jordi Évole (Cornellá de Llobregat, 1974) con Sevilla, pero sí que hay relación. Además de que parte de su familia reside en Andalucía, la ciudad hispalense es el telón de fondo del primer programa de la nueva temporada de Lo de Évole, que se emite este domingo a las 21:30 en laSexta, donde el periodista catalán charla largo y tendido con el mítico Juan y Medio.

En la rueda de prensa previa a las entrevistas ha explicado Évole que los entrevistados suelen abrirse más al ver el despliegue y la perfección con la que trabaja su equipo. En el caso concreto de Dani Martín, vocalista de El canto del loco, se enteraron de que de pequeño iba con sus padres a un camping y decidieron llevarlo a uno. Allí, charlaron durante tres días, logrando que el cantante se abriese y hablase de cuestiones de las que no había hablado antes.

Jordi Évole atiende a El HuffPost en una esquina del hotel NH Collection de Sevilla mientras sostiene un café solo. Da tiempo a hablar de política, de El Follonero y hasta de Felipe VI.

- Las entrevistas estas son un poco el anti Lo de Évole. Aquí no tenemos tres días para estar contigo en un camping.

Tenéis que pedir eso. Quiero a Jordi en un camping, tres días.

- ¿Por qué estamos tan enfadados? ¿Es todo culpa de Elon Musk?

No tengo la sensación de que estemos tan enfadados. El enfado es mucho más a nivel mediático o político que a nivel ciudadano. Lo que pasa que la representación mediática hace mucho por generar una idea de cómo está la sociedad. Pero de verdad que no creo que estemos tan crispados como se ve en los medios.

- ¿A quién le puede interesar que la gente se mosquee?

Buena pregunta. A la extrema derecha le interesa que haya crispación porque es desde ese lugar de rabia desde donde ellos sacan bastante rédito en las elecciones.

- ¿Es este uno de los principales problemas en el mundo el auge de la extrema derecha?

Sí. Para mí es un problemón que además veo muy difícil de combatir porque no sabes si lo tienes que hacer desde el enfrentamiento o desde un lugar un poco más sibilino. Desde luego estamos asistiendo a un cambio de valores en muchas materias que hasta ahora no había discusión que a veces yo me quedo alucinado. Que haya discusiones, a veces, por el papel de la mujer en la sociedad y que haya gente que tenga la intención de relegar otra vez a la mujer pienso "pero hostias, estaba superadísimo". ¿Cómo puede ser que hayamos vuelto ahí?

Jordi Évole en rueda de prensa. MARIA VILLANUEVA

- Ahora todo es woke.

Es que somos así de borregos, seguimos el rebaño.

- Se dice mucho aquello de que hay ciertas cosas de antes que no se podrían hacer ahora. ¿Tendría ahora cabida alguien como El Follonero?

Tendría problemas como los tuvo cuando aparecía en el programa de Andreu. Nos equivocamos bastante con eso de "ahora no se puede hacer nada". No fastidies. Ahora se pueden hacer un montón de cosas. Igual hay una excesiva corrección política en algunos temas, que yo creo que en algunos temas es bueno que haya corrección política. Cuando dicen "es que ya no se pueden hacer chistes de maricones". Digo pues gracias a dios, ¿por qué voy a estigmatizar a un colectivo de la manera como lo hemos estigmatizado durante muchos años en este país?

- ¿Se le podría cantar ahora en público el cumpleaños a Felipe VI?

¿Por qué no? Yo creo que sí. Si lo hicimos aquella vez en una gala de Mundo Deportivo en Barcelona por qué no. Ahora siendo rey además igual le tendríamos que cantar una ranchera, la de "porque sigo siendo el rey".

- Además ahora que han cambiado la comunicación y se dice que se han abierto.

Eso parece. Ahí hay un poquito de mano de la mujer, de la mujer del rey, de la reina.

- Dicen muchos expertos siempre que la Casa Real Británica nos lleva siglos de ventaja con la comunicación política.

Hemos visto a la reina de Inglaterra saltando en paramente en una ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, están en otra dimensión. Aquí les deberíamos perder bastante respeto, no por ser irrespetuosos, por no tener ese comportamiento tan solemne y de tanta pleitesía cuando hay alguna conversación periodística con un rey o una reina, que normalmente se dan poquísimas, pero si te los encuentras en la puerta del palco de la Copa del Rey, hostia tírale dos preguntas que sean un poquito....

- Desde Salvados a Lo de Évole llevas retratando España 13 años, ¿cómo ha cambiado el país?

La desigualdad ha aumentado muchísimo en este país y cada vez la brecha de ricos, muy pocos, pobres, muchísimos, esa brecha cada vez es más grande y creo que hay que hacer el esfuerzo en cuanto a la redistribución de la riqueza. La tributación tiene que cambiar y se tiene que adaptar a este momento de mucha diferencia entre clases sociales.

- Has hecho una entrevista a Pepe Mújica, que ha dicho que que se está muriendo, ¿qué pierde el mundo cuando se va un político como él?

Pierde un tesoro, pierde esa capacidad de empatizar con el otro. Esa capacidad de intentar entenderle, esa capacidad de sentar cátedra a partir de una experiencia de vida. Me gustaría que las entrevistas que le hemos hecho perduren y que la gente las pueda ver de aquí a 100 años y la gente pueda decir "hostia, ¿este tío fue presidente de Uruguay?". Me encantaría.

- ¿Qué es lo que más te ha dolido que digan de ti?

Me duele la mentira y que, a veces, se hable de oídas y con prejuicios pero más allá de eso no vivo un momento especialmente crispado con lo que se diga de mí.

- Da la sensación de que con Estopa, Lolita o Juan y Medio se está más a gusto que con Zapatero, Aznar o Felipe González.

Desde luego. Es así. Supongo que hay un componente artístico que es una gente, la del arte y la canción, del teatro, del cine, es gente que tiene una gana de expresar sus sentimientos que igual un político no tiene tanta facilidad.

- Los políticos son inaccesibles, como los futbolistas.

Los futbolistas también tela.

- Bueno pero tuviste a Messi.

Sí, pero no se quedó.