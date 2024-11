José Andrés dice que se siente muy orgulloso de ser español y deja un minuto que no para de verse

El chef José Andrés se desplazó nada más conocerse el desastre que había supuesto el paso de la DANA por la Comunidad Valenciana a las zonas más afectadas para tratar de repartir platos de comida caliente y el material necesario junto a su ONG, World Central Kitchen.

Tras ya casi una semana visitando algunos de los pueblos más afectados por las inundaciones, el cocinero ha hecho un vídeo que se ha hecho viral después de que varias cuentas de X, la antigua Twitter, lo republicaran.

"Todo el mundo ayuda y contribuye en Valencia. Con esto hay que saber que este martes hemos hecho unos 24.500 platos de comidas calientes, unos 8.000 sándwich y hemos dado fruta", comienza diciendo José Andrés.

El popular chef también informa que han repartido satélites, seis bombas que están entregando a la UME y a los pueblos que las necesitan para quitar el agua en sótanos. Además, están dando mantas o botas de agua para repartir entre los voluntarios.

Sobre estos últimos también ha querido opinar visiblemente emocionado: "Me hacen sentir muy orgulloso de ser español y valenciano. La gente joven se está mostrando como la España que somos y me siento muy orgulloso de ver a todos que no te aceptan ni agua ni un sándwich porque se la traen y no se la quieren quitar a los que la necesitan más".

"España es un gran país y que nadie te diga lo contrario, hay cosas que mejorar como en todos los lados, pero es un gran país. ¡Viva España!", ha terminado José Andrés, casi entre lágrimas.