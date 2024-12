José Manuel Soto publica una foto y un mensaje sobre Miguel Ríos que lleva días trayendo cola

El músico José Manuel Soto ha publicado un sonado mensaje en el que habla, entre otros, de Miguel Ríos, que lleva ya unos cuantos días provocado cientos de reacciones.

"Georgi Dann, Miguel Ríos, Salomé, Alberto Cortez y Luis Aguilé de fiesta en 1964", dice José Manuel Soto junto a una imagen de ese momento.

"El régimen protegió de manera muy especial a los artistas, los toreros y los futbolistas, porque daban mucha felicidad a la gente. La España de los 60 era básicamente una España feliz, que no os cuenten milongas…", ha añadido el músico.

Entre las reacciones destaca la de una persona que señala: "Hombre feliz la España de 1960 pregúntaselo a los trabajadores de esa época, pregúntaselo a los que tuvieron que exiliarse fuera de España por culpa del régimen que los quería muertos, eso que dices tú, serías uno de los pocos que vivían bien.

"Pregúntaselo tú, yo no necesito preguntarle a nadie porque lo viví", ha respondido Soto. Ríos habló de esa época el año pasado en una entrevista en El HuffPost en la que señalaba: "Yo es que soy de los 60 y teníamos una pedazo de dictadura y nosotros hacíamos canciones, rock and roll, que eran las traducciones que se hacían por las editoriales y eran casi episcopales (risas)".

"No se hablaba de nada que pudiera alterar el orden establecido. También pasábamos la censura. 'Ven niña vamos a bailar en la oscuridad de la noche', ya oscuridad y noche no iba muy bien para el baile. Ya, anatema", señalaba.

"Cualquier tiempo pasado fue mejor, no. Se puede decir que contra Franco se cantaba mejor. Se agudizó una parte del cerebro que te obligaba a ser mucho más fino en los textos para poder meter los mensajes sin que fueran descubiertos por la censura. Te estoy hablando de un tipo que en esa época, sobre todo los primeros años, que no tenía ni idea de política, luego ya a los setenta y tantos ya empiezas sobre todo después del Himno de la alegría que me recorrí medio mundo con él, te das cuenta de por qué éramos diferentes de aquel célebre eslogan de la dictadura de Spain is diferent", señalaba.