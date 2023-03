José Mota responde más claro imposible a si había más libertad hace 20 años que ahora

El cómico José Mota ha hablado en una entrevista en El Mundo sobre los llamados "límites del humor" y se ha pronunciado sobre la frase recurrente de algunos famosos como Miguel Bosé o Mario Vaquerizo, que aseguró en el programa de Paz Padilla que antes había más libertad que ahora.

Otro personaje público que ha venido a decir lo mismo ha sido Toni Nadal, tío del tenista Rafa Nadal y nuevo fichaje el PP, que afirmó que "evidentemente" en España hay menos libertades que hace 30 años.

"Vivimos en una sociedad en la que un grupo de personas pretende tutelarnos de forma constante sobre cómo tenemos que hablar, cómo debemos actuar, qué es lo que nos tiene que parecer bien y qué mal...Y a mí me gustaría vivir en una sociedad donde yo pueda ejercer mi responsabilidad y donde no se me acote mi libertad", comentó en La última hora.

"¿Coincides con quienes aseguran que ahora hay menos libertad que hace 20 o 30 años?", le ha preguntado el periodista. Y el creador de Cruz y raya no ha podido ser más claro.

El humorista manchego ha señalado que son "tiempos diferentes" y que ahora "hay que tener más cuidado con lo que dices, pero a cambio también ha habido logros y conquistas sociales que bien han merecido la pena".

Mota se ha centrado en las redes sociales y ha comentado que cualquier cosa que se diga en internet "está sujeta a juicio público", aunque piensa que "el humor y la comedia siempre se abren paso porque, amigo, la comedia nos hace libres". Y ha apostillado: "No al cómico que la realiza, si no a la sociedad que la recibe. La comedia es un bien social que necesitamos como el agua que bebemos. No se puede vivir la vida sin humor".

Sobre los límites del humor ha afirmado que "no puedes poner puertas al campo: que cada uno libremente determine los límites que quiera tener": "El humor no admite unos límites generales. Los marcan cada cómico, cada momento, cada contexto...".

En cuanto a los límites que él se pone a la hora de hacer comedia ha explicado que no lleva a cabo "todo aquello que en el momento determinado de hacer un sketch me hace sentir mal o no me vibra bien o siento que no tiene gracia".

"No lo hago, pero porque a mí no me apetece, no porque alguien me venga a decir: 'No hagas esto'. No creo en la prohibición. Como decía mi buen amigo Luis Piedrahita, el humor es un arma de construcción masiva por encima de todo", ha añadido.

Para acabar, el cómico manchego ha comentado que la comedia "construye siempre hay que saber distinguir cuándo se está en tono cómico".

"Es un guiño, es una complicidad... No debería ser necesario hacer el gesto de las comillas con los dedos al hacer un chiste", ha finalizado.