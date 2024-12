José Mota verbaliza en una ocurrente frase lo que está pasando entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'

Poco más de una semana es el tiempo que queda para que, un año más, el especial de Nochevieja de José Mota se proyecte en Televisión Española. El director y actor ha hecho un repaso en El Diario de cómo está el programa actualmente y la llegada de David Broncano al canal público, poniendo sobre la mesa la 'disputa' de audiencia entre La Revuelta y El Hormiguero.

Ya ha dejado caer (y bastante) que el presentador de La Revuelta va a ser uno de los parodiados en el especial, aunque no ha tenido la oportunidad de decírselo en persona todavía. Ha valorado su nueva etapa en TVE y le ha parecido, directamente, "¡maravilloso!".

"Me encanta porque están haciendo humor fresco, una televisión viva y me parece que es un punto muy positivo para la comedia que propuestas como esta, tan arriesgadas, estén petándolo. Me parece una gran noticia. Yo me alegro mucho por él y por todo su equipo", ha explicado el actor en el citado medio.

Sobre si ha entendido que se politizara su fichaje por la televisión pública ha sido más directo. "Cuando se politiza la comedia, la comedia pierde. No es el caso de él, que es un tío que tiene muchísimo talento. Yo creo que él ha sabido volar muy por encima de esas idioteces. Me parece que es un tío muy centrado, muy capaz y para mí lo está demostrando, está en éxito absolutamente pleno. Como digo, me parece una gran noticia", ha razonado.

Para Mota, el duelo entre ambos programas por las audiencias "ha existido siempre, forma parte de la competencia". Le cae bien tanto Broncano como Pablo Motos y "no seré yo el que enfrente a ninguno de los dos, me alegro por ellos, que lo están petando":