Juan José Millás da la respuesta más inesperada al debate de los 50 euros

El escritor y colaborador de A vivir Juan José Millás dejó este martes una llamativa respuesta durante el especial que hizo la Cadena Ser de Locxs por la radio, donde se reunieron desde primera hora comunicadores míticos de la casa, famosos u oyentes.

Todo comenzó cuando el humorista Javier Cansado tuvo que hacer una pregunta a tres oyentes. Sin embargo y para sorpresa de los presentes, la respuesta más inesperada la protagonizó el propio Millás.

"Vas caminando y delante tuya hay una persona que va bien vestida, se le ve con poderío económico y se le caen 50 euros. Cuando tú vas a cogerlos para devolverlos, hay una persona sin techo que está en el suelo, se adelanta y coge primero los 50 euros. ¿Qué harías, los devuelves o dejas que se los quede?", planteó Cansado.

El primero de los tres oyentes contestó que "decirle a la persona que ha cogido los 50 euros que no son suyos y devolvérselos a su dueño, da igual que sea rico o no". Entonces es cuando intervino Millás asegurando que "si es rico no es suyo" provocando las risas de todos los presentes en el Teatro Capitol de la Gran Vía madrileña.

Más allá de este curioso episodio, la Cadena Ser reunió a sinfín de voces que han acompañado a millones de personas durante años. La jornada histórica comenzó con Iñaki Gabilondo dando los buenos días a las ocho de la mañana y en compañía de Àngels Barceló.

La directora de El País, Pepa Bueno, la experiodista Ana Blanco o rostros tan conocidos como Silvia Intxaurrondo, Ana Terradillos o Gemma Nierga, así como el expresentador de Hora 14, José Antonio Marcos, o el exconductor de El Larguero, José Ramón de la Morena, volvieron a transmitir desde los micrófonos que un día fueron los suyos.