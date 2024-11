Karla Sofía Gascón, la última invitada de El Hormiguero, responde a los comentarios tránsfobos 

La actriz Karla Sofía Gascón fue la última invitada de esta semana al programa de El Hormiguero, que presenta Pablo Motos en Antena 3. La interprete trans acudió para presentar su nueva película, que es el musical Emilia Pérez.

Esta madrileña de 52 años, sobre la posibilidad de convertirse en la primera actriz trans en ganar un Oscar gracias a esta producción francesa, aseguró que no le gustan los adjetivos y añadió que "a lo mejor soy también la más alta".

Sofía Gascón añadió que es una mujer a pesar de haber transcionado: "Es cierto que soy lo que soy, soy una mujer que ha transicionado, pero una mujer. Yo me he tenido que desarrollar a pesar del odio de muchas personas. Si se utiliza los adjetivos para ensalzar a una minoría que está vapuleada te lo agradezco".

Además, la actriz apuntó que había recibido amenazas hasta el punto de llegar a decir que lo ha sufrido hasta el extremo. "En México me amenazaron con descuartizarme y tirarme en una bolsa de basura", indicó.

Durante la emisión de El Hormiguero, en X se pudieron leer algunos comentarios tránsfobos por parte de algunos usuarios. Ella fue clara a la hora de responder desde su perfil: "Solo os voy a decir una cosa a todos los transfóbicos malnacidos que visteis hoy @El_Hormiguero y os revolcasteis en vuestro odio: ME VAIS A COMER EL CONEJO".

Durante el programa, Sofía Gascón también hizo un alegato a favor del respeto: "Quiero que la sociedad reconozca a personas como lo que son, que son personas y vivamos en el respeto".

"Igual que hace tiempo las personas de color estaban relegadas y no podían hacer algunas cosas, es la humanidad que es asquerosa, cuando no tienen a uno tienen a otro, cuando no es un matrimonio del mismo sexo son las mujeres que tienen en la cocina, los judíos en los campos de concentración, las personas de color en los campos de algodón...", añadió.

Tras ser preguntada por cómo se podría solucionar, la invitada afirmó que "siendo personas, viviendo y haciendo las cosas bien, que es muy fácil porque hay que hacer las cosas bien desde que uno se levanta".