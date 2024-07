La alcaldesa de Gijón no pone la bandera LGTBI en el balcón y acaba pasando esto

"¿Qué Carmen Moriyón no quiere poner la bandera en el balcón? No pasa nada. Ya la colgamos nosotras", ha escrito en TikTok @olayasuarezxixon, concejala de Podemos en Gijón, junto a un vídeo que supera los 95.000 'me gusta' en pocas horas.

En la imagen se puede ver cómo ella y un grupo de personas se asoman a un balcón con una bandera LGTBI gigante mientras la mueven ante la multitud que aguarda en la plaza, donde unos aplauden y otros muestran indiferencia.

Además, el vídeo cuenta con 1.000 comentarios y casi 5.000 'me gusta'. Como recogen los medios locales, Moriyón, de Foro Asturias, indicó que hace tres meses se celebró una reunión entre el consistorio y el colectivo Xega y la colocación de la bandera "no estaba en las peticiones del colectivo".