'El Xokas' habla así de pagar impuestos y recibe una respuesta que sobresale de entre las demás

Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial, ha dado la respuesta más sonada al popular streamer 'El Xokas' después de una reflexión que éste ha publicado sobre pagar impuestos.

En un hilo de mensajes en la red social X, 'El Xokas' hace referencia a unas palabas que se le atribuyen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque en realidad nunca las dijo.

"He decidido que los próximos 2 meses, los más gordos del año a nivel de publicidad, no voy a pagar dinero a hacienda. Si el gobierno necesita mi ayuda, que la pida", ha escrito el streamer, que responde a quienes le critican: "En las últimas 24 horas he mandado más comida y palés de agua a Valencia que todos vosotros juntos. Sois escoria".

"Y si pensáis que toda mi ayuda al la comunidad valenciana es para 'intentar conseguir público' o 'caeros bien' no sabéis lo equivocados que estáis. Lo hago porque amo mi país y soy patriota, qué menos que ayudar a nuestros hermanos valencianos", ha proseguido 'El Xokas', que avisa: "Caeros mal es un honor y un placer".

"Jamás remaremos en la misma dirección. Prefiero tener menos público que teneros entre mis filas. Sois una basura infecta y ser un streamer grande no me va a callar porque no tenéis ni 2 años cotizados. Me podéis chupar la putísima polla", finaliza.

Ante eso, Saldaña ha señalado: "El Xokas ha podido mandar muchos palés, pero lo que no va a poder pagar es el despliegue de la UME, de la policía, de la Guardia Civil y de unidades del ejército".

"Los impuestos construyen una red que nos protege cuando hace falta. Otra cosa es la gestión", dice Saldaña en su respuesta, que en poco más de 12 horas superaba los 5.000 'me gusta'.