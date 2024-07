La broma que le gasta este nieto a su abuela con el himno es de lo más visto del día en TikTok

La selección española de fútbol se juega este martes las semifinales de la Eurocopa contra Francia en otro partido que, igual que el del pasado viernes contra Alemania, a priori pinta a tener una igualdad máxima hasta el final.

En el ambiente se respira fútbol y día grande. No hay rincón en el que no se vean camisetas de La Roja, bufandas o pancartas para animar y mostrar su apoyo a los futbolistas de Luis de la Fuente.

El usuario de TikTok @n0soyhug0 ha logrado uno de los vídeos más difundidos en esta red social en la previa del partido contra Francia. Todo con una videollamada que ha hecho a su abuela de Cataluña.

"Se me ha olvidado decirte una cosa, no es tontería. ¿Sabes qué? No es lo de antes, ¿sabes qué es?", comienza diciéndole el joven, mientras despista completamente a su abuela, que no sabe por dónde va a salir su nieto.

Al final lo que hace es poner el himno de España y, luciendo la camiseta de la selección, se lleva la mano al pecho, tal y como si fuera un futbolista del equipo. La reacción de su abuela se ha hecho viral.

"Tú no estás bien, Hugo, ¿a qué viene eso? Ave María purísima lo que yo tengo que ver, por favor", dice resignada la anciana en un vídeo que lleva ya miles de reproducciones en menos de un día.