La broma que le gastan sus amigos para que no se vaya de Erasmus acaba siendo de película de ficción

En el show 'La Ruina' ha arrasado la anécdota que ha contado una persona del público sobre la broma (o así es como lo llaman) que le intentaron gastar sus amigos para 'impedir' que se fuera de Erasmus a otro país.

"Decido irme de Erasmus y mis amigos una despedida... Su idea fue secuestrarme", ha puesto en contexto al principio del público publicado por @laruinashow en TikTok, que ha acumulado miles y miles de visualizaciones. Ese inicio ya generó la carcajada de todo el público y de los protagonistas del show.

"Bajo por las escaleras de mi casa y en el portal ya se me tiran tres personas encimas, vestidos con pasamontañas, me tiran al sueño, me esposan y me ponen una manta en la cabeza", ha explicado el joven. Para su mala (o buena) suerte, había un Guardia Civil fuera de servicio que alertó a las demás patrullas.

Cuando llegaron al sitio donde tenían que celebrar la despedida, donde ya le esperaban amigos con bengalas encendidas, pero casi los primeros que llegaron fueron los policías. "La que habéis liado, esto es muy serio", les dijeron los agentes.

"Debían haber activado una operación jaula o algo en todo Vitoria", ha concluido, refiriéndose a que estaban todas las salidas del lugar cortados.