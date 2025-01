La canción del nuevo disco de Bad Bunny que va como anillo al dedo para hacer una crítica a la masificación turística

El tuitero Mario Muñoz (@mariomunoz) ha publicado en su cuenta de la red social X un vídeo de la cuenta de Instagram de @tanekracanarias en el que se utiliza una de las canciones del nuevo disco de Bad Bunny para hacer una crítica a la masificación turística.

En concreto, se trata de la canción Lo que le pasó a Hawaii. Una ferviente crítica político social y, sin duda, la canción más reivindicativa del nuevo disco del cantante puertorriqueño.

"Usan la canción de Bad Bunny Lo que le pasó a Hawaii en las Islas Canarias para llevar el mensaje de que están siendo invadidos por los 'digital nomads'", ha explicado el tuitero, en referencia a la ingente cantidad de turistas extranjeros que recibe el archipiélago.

"Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelte' la bandera ni olvide' el lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái", es el fragmento de la canción que se puede escuchar en el vídeo.

Además, en el reel de Instagram, el cual ha superado ya las 398.000 visualizaciones y los 13.800 me gustas, tras cada verso de la canción se van poniendo distintas imágenes de Canarias relacionadas con la letra.

Finalmente, después de ese fragmento de canción, el vídeo acaba la voz en off del político canario Francisco Javier González recitando unos versos en 1995 en defensa de la identidad del pueblo canario.

"Y bueno... eso solo tiene una solución, que es la descolonización y que el pueblo canario vuelva a ser el protagonista de su propio destino, a ocupar el lugar en la historia que en un momento determinado le arrancó la colonización", son las palabras de González.