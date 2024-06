La cara de una argentina comiendo pulpo es para que la Xunta la use para promocionar el turismo

Las primeras veces siempre se recuerdan y seguro que esta joven argentina que comió por primera vez en un gallego tendrá siempre presente la primera vez que comió tortilla de Betanzos, pulpo o zamburiñas.

La usuaria de TikTok @lolamiranda__ ha compartido las reacciones de su amiga argentina a platos típicos de la gastronomía gallega en un restaurante de Madrid y son una auténtica maravilla.

Lo primero que ha comido son las zamburiñas y les ha dado directamente un 9,5 "pero porque me quiero dejar espacio para un 10". Después ha probado los pimientos de Padrón, que ya se sabe que unos pican y otros no, y les ha dado un 7.

Pero con el pulpo a la gallega todo ha dado un giro: "Amo. Un 10". Una reacción que ha provocado los aplausos de sus amigas que, como ellas mismas han dicho, lo han celebrado como si lo hubiesen cocinado ellas.

Antes del postre ha comido tortilla de Betanzos, que ha definido como "la mejor tortilla" que ha probado en su vida: "Un 10. No sé cómo superar esto". Como colofón, no podía faltar una tarta de queso un poco líquida: "No me alcanza el 10, qué rico, un 11".