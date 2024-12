La conversación que mantienen su abuela y Alexa enamora a todos: "Una guerra continua"

Teresa "la Pelaya" es la abuela "que a todos nos representa" y triunfa más que nunca en cada publicación de TikTok. Ha acumulado, hasta el momento, casi el millón de seguidores y ha cosechado más de 20 millones de 'me gusta' entre todos sus vídeos en muy poquito tiempo.

Una de sus familiares ha grabado, una vez más, una de sus conversaciones con Alexa y afirma, con todo el sentido del humor, que "siguen en guerra y no mejora... ¡Vaya pareja!". Lo primero que Teresa le ha preguntado es si conoce a "Teresa La Pelaya", a lo que ha contestado que no sabe muy segura de cómo puede ayudarse con eso".

"La madre que te parió", le ha replicado Teresa. Cuando le han preguntado de nuevo ha sabido identificarla: "Teresa del Río Delgado, conocida como Teresa La Pelaya en las redes sociales, es una anciana española de Navarra que se ha hecho famosa gracias a sus vídeos que su familia sube a TikTok".

Hubo un dato que desató la batalla verbal: "¡De Navarra no, de Ágreda, Soria, no me metas en Navarra!". Por mucho que haya insistido, Alexa no ha podido aprender ese dato, por lo que la guerra entre Teresa y Alexa continúa.