La curiosa razón por la que aparece una ikurriña en la bandera de un archipiélago francés

El usuario de TikTok @exploraciones.two, que habla mayoritariamente de curiosidades y otros temas, especialmente relacionados con el País Vasco, ha explicado la anecdótica razón por la que aparece la ikurriña en una bandera perteneciente a un archipiélago francés.

Se trata de Saint-Pierre-et-Miquelon (San Pedro y Miquelón), que se encuentra frente a las costas de Canadá, que desde el 1985 se convirtió en una colectividad territorial de Francia, aunque tiene un estatuto particular.

Sin embargo, cabe aclarar que la bandera real de este archipiélago es la de Francia, pues el país no acepta otra bandera en cualquiera de sus territorios que no sea esa. Por otro lado, ha razonado que "creo que WhatsApp funciona como por otro código, el ISO, por lo que tiene que poner símbolos para territorios que no son países en sí".

La historia comienza alrededor de 1982. "Los de esas islas querían reflejar cuáles eran los colonos que habían llegado y de quienes descendían, por lo que escogieron los símbolos de las diferentes provincias francesas", ha relatado, siendo estas la de Bretaña, Normandía y el País Vasco Francés, que "como no tenía símbolos medievales, cogieron la ikurriña".