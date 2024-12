La discusión entre dos 'ex' que se está viendo sin parar en TikTok

La usuaria de TikTok Anna Fuentes (@annafuentess) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que se puede ver la discusión entre una expareja, concretamente entre sus dos amigos Elena y Rafa, quienes habían sido pareja hace dos años.

La disputa ha causado furor en la red social, alcanzando ya las 554.000 visualizaciones y 48.500 me gustas. Y no es para menos, ya que tanto el motivo de la riña como la forma de discutir son para pararse a verlo.

"¡Eres mi mano negra! ¿Tú ves normal seguir teniendo mi tarjeta en tu Uber Eats cuando hace dos años que hemos roto?", ha comenzado la discusión la exnovia, increpando al chico.

"Y lo mejor es que te he dicho dos o tres veces que quites tu tarjeta", ha continuado diciéndole la chica, mientras el exnovio la mira entre risas y le contesta: "Eso es verdad. Voy a quitarlo".

"No, es que encima no la has quitado. ¡Ya me estás haciendo el bizum y con intereses! Que seguro, pongo la mano en el fuego y donde haga falta, seguro que me has robado. A saber qué es lo que te has comprado con mi tarjeta", le ha gritado la exnovia.

"Muchísimas cosas", ha admitido la expareja, quien observa la escena divertido. "Así estoy: pobre. Por tu culpa. Eres mi mano negra, así te lo digo. Estela Reynols se va para no volver", ha concluido la exnovia, imitando al mítico personaje de la serie La que se avecina.