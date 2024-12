La divulgadora Alba Moreno arrasa con este mensaje después de que un profesor le desanimase a cursar Física

Alba Moreno es una verdadera estrella de la divulgación científica en las redes sociales, donde supera el millón de seguidores gracias a su forma de explicar los conceptos de Física, una carrera que está estudiando.

Ahora, la experta ha tomado aún más resonancia gracias a una reflexión que ha hecho al hilo de lo que le dijo un profesor en Bachillerato y que le desanimó a cursar la carrera que finalmente eligió con éxito.

En una entrevista en Tattoox, Moreno señala: "Mi profesor de Física de Bachillerato me dijo, sin mirarme a la cara: 'Esa carrera es muy complicada, seguramente no te la vayas a sacar, así que yo que tú optaría por otra cosa".

"Yo sacaba buenas notas en Física siempre y me acerqué a hablar con él porque era un hombre como bastante distancia y yo al fin y al cabo quería tener relación con personas que hayan estudiado Física para que me contasen su experiencia", recuerda.

"En esos momentos en que tú tienes 18 años tú te replanteas. 'A ver, si me lo está diciendo este hombre, que me triplica la edad, lo mismo él tiene razón y lo mismo yo no estoy viendo cosas que luego me daré cuenta", reflexiona.

Por eso, lanza un importante mensaje: "Creo que no son conscientes muchos profesores y profesoras del daño que pueden hacer. Porque, al fin y al cabo, quieras o no quieras, de pequeño son como tu referente, porque son personas que ves todos los días y que te están enseñando, y si tu referente te dice que no eres capaz de hacer una cosa, probablemente te quedes ahí".