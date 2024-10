La eminencia del sueño Eduard Estivill avisa sobre Llados y su amor por levantarse a las 5.00

El médico Eduard Estivill, popular por su larga experiencia en el tratamiento de los trastornos del sueño, ha respondido a uno de los axiomas más famosos del influencer Amadeo Llados, que se levanta todos los días a las 5.00 y dice que es necesario hacer eso para triunfar en la vida.

"Todas esas personas que dicen que no hace falta no entienden que su siguiente nivel está en ese no hace falta. Para mí hace falta todo. Claro que hace falta, bro. Eso es lo más importante. Los hábitos son lo más importante", ha asegurado alguna vez Llados.

"Si no eres capaz de fijarte una hora de levantarte a las 5.00 y hacerlo todos los días, no vas a ser capaz de seguir creciendo para arriba", afirma el influencer.

En una entrevista en su podcast, Uri Sabat ha preguntado a Estivill por posiciones como estas: "Los coach que te dicen: levántate a las 5.30 de la mañana, ya dormirás cuando te mueras. ¿Cómo ves eso?".

"Eso es la tontería más grande del mundo. Es no entender lo que es el sueño. Esta gente no tiene ninguna preparación para opinar sobre el sueño. Esta idea de que bueno, solo los pobres duermen, porque los ricos, como dormimos poco, por esto somos tan ricos. No es verdad", ha asegurado el experto.

"La gente es consciente de que si duerme bien rendirá mejor. Cada vez más tenemos CEOs que cuando les explicamos que tienen que hacer 20 minutos de siesta, lo hacen. El CEO le dice su secretaria: voy a revisar unos informes, en la próxima hora no me pases llamadas ni nada. No entres", ha afirmado el experto.

"¿Sabes qué hacen? Duermen 20 minutos de siesta. Pero, ¿sabes por qué? Porque está demostrado científicamente que una siesta de 20 minutos favorece un rendimiento por la tarde superior entre un 15 y un 20% más de lo que harían", ha avisado.