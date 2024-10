La forma en que un restaurante de Asturias muestra su menú es ORO: hay que acercarse para verlo bien

Los restaurantes en zonas turísticas tienen que exprimir al máximo sus recursos para diferenciarse del resto si quieren tener alguna posibilidad de destacar. Y eso se puede conseguir de diversas formas: primando la calidad, los precios o llamando la atención desde el exterior.

Eso último lo ha logrado con creces un local de Cangas de Onís, en Asturias, que ha ideado una forma de mostrar el menú que llama poderosamente la atención. De hecho, es que es casi imposible que alguien pase por allí sin fijarse.

Han colocado las opciones sobre la figura recortada de un hombre que escancia sidra. Si eso ya de por si es llamativo, lo mejor es que hay un tubo por el que discurre un chorro de agua teñida de amarillo, que simula la sidra cayendo. Lo ha subido a TikTok la cuenta @desdeasturias, que se ha acercado para ver bien el invento.

El efecto de la sidra derramándose sobre el vaso es, por tanto, total. De hecho el usuario lo ha calificado como "puro marketing asturiano en un restaurante de Cangas de Onís".

"No me digáis que no es espectacular. Este cartel de marketing. Tenemos además aquí una caja de sidra de las antiguas, no de plástico", añade el usuario, que explica que el sitio se llama Casa Dago.