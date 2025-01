La humorista Ana Morgade cuenta cómo fue a una boda y acabó desnuda en el suelo y yendo al hospital

El podcast A las bravas (@alasbravas) de Cadena SER ha subido a su cuenta de TikTok un fragmento de la entrevista a la humorista Ana Morgade en la que ésta ha contado cómo acabó desnuda en el suelo y teniendo que ir al hospital por acudir a una boda.

"Actúe una vez en una boda. Me contrataron los novios como falsa invitada. Los novios eh, no un amigo de los novios, no. Los propios novios tipo: 'La boda está sosa. Sí, nos decimos el sí quiero para siempre pero donde está la chicha'", ha contado la humorista.

"La cosa se desmadró un montón, fue muy divertido, pero acabamos en urgencias porque uno de los invitados intentó hacer conmigo en Dirty Dancing y no salió", ha relatado Morgade.

"No salió y yo acabé en el suelo con el pómulo abierto. O sea, literalmente se me veía el hueso", ha explicado la cómica, haciendo referencia a la mítica posición del baile de la película Dirty Dancing en la que ella vuela por los aires.

"Y además el pobre muchacho intentó rescatarme en la bajada, me enganchó por la falda y yo acabé en culos en el suelo con la cara como un mapa de Cerdeña", ha concluido la humorista.