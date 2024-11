La imagen de lo que ha visto en un tren de Renfe deja perpleja a una multitud: la historia es tela

Ya es tristemente habitual que los viajeros de trenes tengan que soportar comportamientos poco cívicos de otros pasajeros: gente que pone los pies en los asientos, que se descalza o que deja todo a su alrededor lleno de basura.

Pero la imagen que circula por las redes sociales en las últimas hora supera todo lo que se haya visto ahora en un ferrocarril.

La ha subido a X el usuario @picavulpes_ y en la imagen se ve a una persona, escondida debajo de su propio abrigo, sentado en un asiento de un tren de Renfe.

"Este señor se zampó un tupper de lentejas, dejó todo el tren apestando a chorizo y ahora está así, durmiendo la siesta como los periquitos", ha escrito junto a la imagen, que en pocas horas superaba ya los 14.000 'me gusta'.

Luego ha añadido: "Ojalá llegar algún día a ese nivel de sudapollismo". Entre las reacciones destaca la de una persona que dice: "La última vez que fui en tren una pareja de señores mayores se sacaron el queso, una lata de anchoas, pan y vino no sabía si morirme por el olor o levantarme a aplaudir por el nivel de sudapollismo asjdjfjkw".

Otro señala: "No entiendo la gente a la que se la suda molestar. Vas en un tren en el que el trayecto más largo son 2h y algo. NO PUEDES NO COMER 2 putas HORAS?, qué eres un bebé de los huevos? Un día puedes comerte un bocadillo de pavo o algo que no puto apeste todo".