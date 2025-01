La impagable reacción de Maldonado cuando Sastre le dice cómo se toma el café

José Luis Sastre le ha contado a Miguel Maldonado en Sastre y Maldonado cuál es su rutina diaria para estar todas las mañanas en el Hoy por hoy de la SER. Ha contado Sastre que tiene la alarma puesta a las 3:04 para estar en la radio a las 3:30 de la madrugada.

El taxi sale a las 3:20 y tiene calculado que tarda 16 minutos en despertarse, ducharse, vestirse y hacerse el café antes de ir hacia Gran Vía para preparar el programa matutino líder de las mañanas con Àngels Barceló.

El momento de discordia ha llegado cuando Maldonado le ha preguntado cómo se hace el café. El periodista ha respondido de cápsula y el cómico ha entrado en cólera, siempre en tono de humor.

"Si te parece a las 3:00 me voy a parar a hacer la cafetera italiana", ha dicho Sastre. "Son dos minutos, hombre", ha respondido el cómico. "Prefiero dormirlos", ha añadido él. "Si lo que te has propuesto tú es joderme la vida a mí. Si te has propuesto tú hoy amargarme la existencia no lo vas a conseguir", ha dicho el humorista.