La influencer Susana Molina habla directamente a aquellos que no han sido invitados a su boda

La influencer Susana Molina, ganadora de Gran Hermano 14 y concursante de La isla de las tentaciones, se casa. Antes de la ceremonia ha querido mandar un mensaje a todos aquellos que, por lo que sea, no ha invitado a su boda.

"Si no estás invitad@ a mi boda, no me escribas porfa que lo paso mal", se puede leer durante los dos minutos que dura el vídeo, publicado en sus redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores.

Ha contado que va a empezar a mandar las invitaciones de su boda y no tiene dinero ilimitado, aunque reconoce que le han hecho algún descuento: "El catering se paga íntegro, el sitio se paga íntegro, por lo menos en mi boda. Total, que es muy caro casarte. Hay plazas limitadas...".

Todo esto para decir que es "tan cobarde" que prefiere hacer un vídeo antes de mandar las invitaciones "para que cuando alguien se moleste porque no ha sido invitado ya haya visto mi vídeo".

"Si no has sido invitado lo siento mucho, no quiere decir que no me caigas bien, significa que no soy ultra millonaria, que tengo un espacio limitado y que he hecho una lista y que ha dado la casualidad de que he puesto el corte en un número", ha seguido explicando.

"Sé que hay gente a la que le va a sentar mal", ha señalado antes de zanjar el asunto y decir que ha tenido que cortar en algún lado.